Dschungelcamp 2017: Sendezeiten, Kandidaten und Sieger

Sendezeiten und Dschungelprüfungen

Finale und bisherige Sieger

Mit dem Dschungelcamp 2017 geht das RTL-Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Januar in die elfte Staffel. Wir geben einen Überblick über Sendezeiten, Kandidaten und bisherige Sieger.Am Freitag, den 13. Januar, zeigt RTL um 20.15 Uhr die erste Folge der neuen Staffel des Dschungelcamps. Welche Kandidaten mit dabei sein werden, ist noch immer nicht offiziell bekanntgegeben worden. Hoch gehandelt werden jedoch Namen wie Gina-Lisa Lohfink, Marc Terenzi Thomas Häßler und Jens Büchner Ebenso sollen Alexander "Honey" Keen, Sarah Joelle Jahnel , Florian Weiss, Hanka Rackwitz , Markus Majowski, Nicole Mieth und Franziska Menke in das Camp im australischen Busch ziehen. Nastassja Kinski , die ebenfalls als Kandidatin gehandelt wurde, soll hingegen kurz vor dem Start der Show einen Rückzieher gemacht haben. Angeblich habe ihr ein Freund verraten, was es wirklich mit dem Dschungelcamp auf sich hat. Als Ersatz-Kandidatin stehe laut " express.de " jedoch schon Kader Loth bereit.Nach der Auftaktfolge und dem Einzug ins Dschungelcamp sendet RTL täglich ab 22.15 Uhr eine Zusammenfassung des Tages, zeigt Live-Bilder aus dem Lager und natürlich auch die bekannten Dschungelprüfungen. Denn auch in der elften Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" muss jeden Tag ein Kandidat zur Prüfung antreten.Auf dem Programm stehen zum Beispiel "Fittnessübungen" oder auch Fischaugen, die verzehrt werden sollen. Nur wer die Herausforderungen annimmt und möglichst viele Sterne sammelt, belohnt sich und seine Camp-Kollegen auch mit zusätzlichen Mahlzeiten. Wird eine Prüfung nicht absolviert oder werden keine Sterne eingesammelt, bleiben den Kandidaten nur Reis und Bohnen.Fit im Dschungel: 2017 stehen viele neue Dschungelprüfungen für die Kandidaten an. (Foto: RTL / Stefan Menne)Moderiert wird die neue Staffel wieder von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Auch Dr. Bob ist wieder mit dabei und erklärt den Teilnehmern des Dschungelcamps vor ihren Prüfungen, worauf sie besonders achten und wie sie sich im Idealfall verhalten sollten.Der Dschungelkönig wird schließlich wieder von den TV-Zuschauern bestimmt. So wählen die Anrufer nach der ersten Dschungelwoche täglich einen Star aus dem Camp, bevor es im Finale am 28. Januar um die Krone geht.Zu den Siegern der bisher ausgestrahlten zehn Staffeln gehören u.a. Costa Cordalis, der als erster Dschungelkönig in die RTL-Geschichte einging, Hollywood-Star Brigitte Nielsen und auch Maren Gilzer , die 2015 den Thron besteigen durfte. Menderes Bagci schaut sich die neue Staffel derweil als amtierender Dschungelkönig 2016 an.