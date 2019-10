Gegenspieler von Robert Pattinson

Von teleschau

Im Kino treibt derzeit wieder einmal der Joker sein Unwesen. Im neuen "Batman"-Film wird er 2021 aber wohl nicht auftauchen. Dafür bekommt es der schwarze Held von Gotham City mit einem anderen Bösewicht zu tun.

Langsam aber sicher nimmt das neue Filmabenteuer von Batman Konturen an. Nachdem vor wenigen Tagen bereits Zoe Kravitz als Catwoman bestätigt wurde, verriet Warner Bros. nun auch, wer die Rolle des Schurken Riddler in "The Batman" übernehmen soll: Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, ist Paul Dano als Bösewicht zu sehen. Damit tritt er unter anderem in die Fußstapfen von Jim Carrey, der den Riddler in Joel Schumachers "Batman Forever" von 1995 verkörperte.

Zuletzt wirkte Paul Dano in der Mini-Serie "Escape at Dannemora" an der Seite von Patricia Arquette mit. Für seine Rolle wurde der Schauspieler mit einem Emmy bedacht. Außerdem machte sich der US-Amerikaner als Regisseur des Filmdramas "Wildlife" einen Namen, das 2018 im Rahmen des Filmfestivals in Cannes gezeigt wurde. Hinzu kommen Rollen in Filmen wie "12 Years a Slave" (2013), "Prisoners" (2013) und "Little Miss Sunshine" (2006).

In "The Batman" ist Paul Dano unter anderem an der Seite von Robert Pattinson als Batman und Jeffrey Wright als Kommissar Gordon zu sehen. Die Macher um Regisseur Matt Reeves feilen bereits seit 2015 an dem Film. Lange war unklar, ob Ben Affleck zum vierten Mal die Rolle von Bruce Wayne übernimmt, doch dann hängte der Schauspieler den Umhang endgültig an den Nagel und die Suche nach einem neuen Hauptdarsteller begann. Die Dreharbeiten sollen Ende 2019, spätestens im Frühjahr 2020 starten. Die Zuschauer müssen sich jedoch noch bis Juni 2021 gedulden, um ihre Lieblingshelden auf der Leinwand zu sehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst