"Vacation – Wir sind die Griswolds"

Von Jasmin Herzog

Nach den Blödeleien der Griswold-Familie vor 30 Jahren startet nun die neue Generation in chaotische Ferien. Mit deutlich flacheren Witzen und Gags im Gepäck.

Rusty Griswold (Ed Helms) verdient seine Brötchen recht mühselig als mies bezahlter Pilot einer Billigfluglinie, an Urlaub denkt er nicht. Bis Rusty beim Anschauen der Familienfotos bewusst wird, wie unglücklich seine Frau (Christina Applegate) wirkt. Da kommt ihm der Einfall, mit Debbie und den Jungs schlappe 2.500 Meilen in den Freizeitpark Valley World zu fahren, in dem er schon mit seinen Eltern war.

Die Griswolds, inzwischen in der zweiten Generation, versprechen in der Klamotte "Vacation – Wir sind die Griswolds" (2015) ein weiteres Mal schrägen, abgedrehten Humor, nur wollen die Pointen nicht so recht zünden. ProSieben wiederholt die Komödie, in der die alten Griswolds, Chevy Chase und Beverly D'Angelo, einen Gastauftritt haben, zur Primetime.

Nimmt man die Freizeitattraktion, nach der sich die Griswolds sehnen, als Illustration, dann gleicht die Fortsetzung des Regie-Gespanns John Francis Daley und Jonathan M. Goldstein einer äußerst holprigen Humor-Achterbahn mit wenigen Höhen und vielen tiefen Ausflügen unter die Gürtellinie. Für Nostalgiker um die 50 ist das Ganze natürlich trotzdem ein Fest. Immerhin ist es 30 Jahre her, dass Clark (Chevy Chase) und Ellen (Beverly D'Angelo) mit ihren Kindern eine ähnliche Reise unternahmen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst