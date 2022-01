Let's Dance 2022: Kandidaten, Start und Infos

Wer wird der Nachfolger von Rúrik Gíslason als "Dancing Star"? Der isländische Fußballer hatte die RTL-Tanzshow 2021 gemeinsam mit Profitänzerin Renata Lusin gewonnen. Nun gibt es die ersten elf Bewerber und Bewerberinnen, die in seine Fußstapfen treten möchten.

Am 18. Februar, geht die neue Staffel los. "Let's Dance" läuft immer freitags um 20.15 Uhr bei RTL. Lediglich am Karfreitag legt die Show eine Pause ein.

Welche Profitänzer 2022 dabei sind, hat RTL noch nicht verraten. Klar ist nur, auf wen die Fans verzichten müssen. Robert Beitsch hat nach der vergangenen Staffel seinen Rücktritt angekündigt. Patricija Belousova, die 2021 zum ersten Mal dabei war, ist hochschwanger. Genau wie Oana Nechiti, die aber schon in den vergangenen Staffeln nicht mehr dabei war. Dass ihr Lebensgefährte Erich Klann in diesem Jahr zurückkommt, scheint eher unwahrscheinlich. Massimo Sinató hatte im vergangenen Jahr wegen der Schwangerschaft seiner Ehefrau Rebecca Mir ausgesetzt. Er könnte 2022 wieder mittanzen.

Wer fliegt raus? Wer kommt weiter?

In der RTL-Sendung tanzen Prominente an der Seite von Profitänzern und zeigen die klassischen Standard- und Lateintänze sowie einige andere Tanzstile. Eine Jury, bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González, bewertet die Leistungen der Tanzpaare mit Punkten von 1 bis 10. Die Zuschauer können ebenfalls für ihre Lieblingspaare abstimmen. Wer am Ende der jeweiligen Live-Show die wenigsten Punkte hat, fliegt raus.