Dschungelcamp 2022: alle Kandidaten, Drehort und Start

Nach dem pandemiebedingten Ausfall in diesem Jahr wird das "Dschungelcamp" 2022 wieder stattfinden. Nun stehen alle Kandidaten der 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" fest.

Wann findet das "Dschungelcamp" 2022 statt? Der genaue Starttermin wurde genau einen Monat vor dem Start publik gemacht. Wie am 21. Dezember verkündet wurde, startet das "Dschungelcamp" 2022 am 21. Januar. Dabei handelt es sich um einen Freitagabend.

Wo findet das "Dschungelcamp" 2022 statt? In 14 Staffeln lautete die Antwort auf diese Frage: "In Australien!" Doch in der 15. Staffel wird es erstmals anders kommen. Australien hat besonders strenge Einreiseregeln, das Land hat sich während der Corona-Pandemie weitestgehend isoliert. Nach wie vor gilt z.B. eine Quarantäne-Pflicht für alle Einreisenden. Aus diesem Grund wird das "Dschungelcamp" 2022 in Südafrika in der Nähe des Kruger-Nationalparks stehen. Dort wird übrigens die australische Variante des Formats gedreht. Nicht im Dschungel, sondern in der Steppe.

Eine weitere Verlegung wurde zum Thema, nachdem Südafrika große Probleme mit der Omikron-Variante bekam und das Land zum Virusvariantengebiet wurde. Allerdings hat RTL im Rahmen der Starttermin-Bestätigung auch verkündet, dass es bei der Premiere für den Austragungsort Südafrika bleibt.

Wer sind die Kandidaten? Alle zwölf Kandidaten stehen nun fest: Reality-TV-Star Filip Pavlovic ("Die Bachelorette", "Bachelor in Paradise") sicherte sich sein Ticket in der "Dschungelshow", die 2021 als Ersatz für das ausgefallene Camp ausgestrahlt wurde. Außerdem haben schon Lucas Cordalis, Sohn des inzwischen verstorbenen ersten "Dschungelkönigs" Costa Cordalis, und Modeschöpfer Harald Glööckler bestätigt, dass sie in der kommenden Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" dabei sind. Als vierte wurde Schauspielerin Tina Ruland von RTL offiziell bestätigt, wenige Tage später auch Schauspielkollegin Anouschka Renzi.

Außerdem mit dabei sind Schauspieler Eric Stehfest, der einstige "Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger und Reality-TV-Sternchen Christin Okpara ("Are you the One").

Als letzte wurden Model und Bohlen-Ex Janina Youssefian, "Bachelor"-Kandidatin Linda Nobat, Reality-Sternchen Tara Tabitha und Promi-Bodyguard Peter Althof bestätigt.

Wer sind die bisherigen "Dschungelcamp"-Gewinner? Seit 2004 strahlt RTL die Reality-Show aus, 14 Staffeln mit 14 Siegern gab es bislang. Erster "Dschungelkönig" war 2004 Costa Cordalis, dessen Sohn Lucas 2022 gerne in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Die bislang letzte Staffel gewann DSDS-Sänger Prince Damien. Dazwischen trugen sich prominente Namen wie Désirée Nick, Hollywood-Star Brigitte Nielsen oder Evelyn Burdecki in die Siegerliste ein. Alle Gewinner sehen Sie hier in unserer Bildergalerie.